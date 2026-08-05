Vivimos en una paradoja

El tema de las redes sociales requiere un análisis profundo, ya que, por un lado, las personas viven hiperconectadas y pendientes de lo que hacen los demás, observando vidas que “parecen perfectas”; pero, por el otro, se sienten solas, algo que se refleja en los comentarios que publican en los distintos posts.

El problema es que no todo lo que se ve en estas plataformas es real, lo que termina distorsionando la realidad. Por ello, es necesario orientar a los más jóvenes para que no caigan en ese flujo interminable que resulta ser un espejismo, hay que aprender a desconectarse de las redes.