¿Y la regulación a los scooter?

Los scooters, también llamados monopatines, circulan por cualquier parte, en contra vía, en las aceras, en espacios que no son para esos vehículos y es que no se les pude prohibir, porque no existe en Panamá una regulación para estos dispositivos.

Hace días, en Marbella, iba una persona a toda máquina pero las baldosas de la acera estaban dañadas y por poco se accidenta y se lleva a un par de cristianos. Todos miraron a ver qué pasaba; por fortuna recobró el equilibrio y siguió su camino. ¿Qué espera la Autoridad de Tránsito para tomar cartas?