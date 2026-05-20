A los autócratas “no les preocupan” las novelas

A los gobernantes autoritarios no les preocupa el impacto político que puedan tener las novelas, pero la literatura tiene el poder de moldear las conciencias, dijo el escritor nicaragüense y Premio Cervantes, Sergio Ramírez, en entrevista con la AFP.

El novelista, exiliado en España y despojado de su nacionalidad por criticar al gobierno nicaragüense, se encuentra en Panamá para presidir el festival literario Centroamérica Cuenta.

Ramírez, de 83 años, y autor de “Margarita, está linda la mar”, “Castigo Divino” o “Tongolele no sabía bailar”, desecha por otra parte las críticas de algunos nicaragüenses a su candidatura a la Real Academia Española (RAE) por haber sido vicepresidente de Daniel Ortega entre 1985 y 1990.

Pregunta: En “Tongolele no sabía bailar” se dice que el miedo también gobierna. ¿Qué papel juega la literatura en una Centroamérica donde resurgen los gobiernos autoritarios?

Respuesta: No creo que a los gobernantes autoritarios de Centroamérica les preocupe mucho una novela, salvo cuando se sienten aludidos y entonces mandan a perseguir un libro, más por venganza personal (...) que porque sientan que los va a desestabilizar. Una novela no es capaz de crear una conciencia colectiva.

P: Pero una novela puede ser un arma...

R: Yo no sería tan pretencioso de pensar que una novela puede cambiar la realidad de un país, pero puede cambiar un lector, y eso me parece que es muy importante, que un lector aprenda a ver la realidad en una luz distinta a través de una obra de ficción.