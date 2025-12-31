Abren beca de cine “Edición Frontera”

El programa internacional de formación Documental, Intimidad y Puesta en escena (DIP), en alianza con la Dirección Nacional de Cine del Ministerio de Cultura, abrió una convocatoria exclusiva para que un talento panameño participe en la “Edición Frontera”.

Esta experiencia combina formación online con una residencia presencial en la selva misionera, donde los seleccionados filmarán cortometrajes en una inmersión total con la naturaleza.

Explican que el programa DIP no es una escuela convencional; es un espacio de pensamiento disruptivo que ha contado con figuras de la talla de Lucrecia Martel y Maite Alberdi.

Para esta edición, la beca cubrirá la participación completa del cineasta seleccionado, priorizando a quienes realmente necesiten el apoyo económico para potenciar su carrera y conectar con una red internacional de artistas de 17 países.

Los interesados tienen hasta el 5 de enero para enviar su postulación. Deben completar el formulario (https://forms.gle/XHhs5DN4ijGo6JTW9) adjuntando un solo PDF que incluya hoja de vida, carta de motivación y los detalles del proyecto que deseas desarrollar. Para consultas, puedes escribir directamente a [email protected].