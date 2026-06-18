Abren convocatoria IBERESCENA 2026-2027 con fondos de hasta 20,000 euros para artes escénicas en Panamá

Gestores culturales, compañías, productores, festivales y profesionales de las artes escénicas en Panamá pueden postular a la Convocatoria Ordinaria IBERESCENA 2026-2027, un programa de cooperación internacional que ofrece financiamiento para proyectos de teatro, danza, circo y artes vivas en el espacio iberoamericano.

El programa contempla distintas líneas de apoyo económico dirigidas a la creación, coproducción y circulación de propuestas escénicas en la región.

Las ayudas disponibles incluyen la línea de Creación en Residencia, con financiamiento de hasta 10,000 euros; la Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas, con montos de hasta 15,000 euros; y la Programación de Espacios Escénicos, Festivales y Mercados, que puede alcanzar hasta 20,000 euros.

Entre los ajustes de esta edición se incorpora a los mercados escénicos dentro de la línea de programación, además de la valoración de la trayectoria de los postulantes como criterio de evaluación. También se amplía la línea de creación en residencia para incluir gastos de artistas nacionales.

Como parte del proceso de orientación, IBERESCENA realizará una capacitación virtual el jueves 18 de junio a las 9:00 a.m. (hora de Panamá), transmitida en su canal oficial de YouTube, donde se explicarán los requisitos, el uso de la plataforma y las novedades de la convocatoria.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de julio de 2026 y deberán realizarse de forma digital. Los proyectos seleccionados serán anunciados en diciembre de 2026 y su ejecución se desarrollará entre enero y diciembre de 2027.