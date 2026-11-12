Cultura

Académicos valoran nuevos términos latinos en la RAE

La reciente edición reconoce la diversidad cultural y lingüística del idioma

Académicos valoran nuevos términos latinos en la RAE
RAE | La edición 24 del diccionario presentado por la RAE.
Maribel Salomón
12 de noviembre de 2026
+6,000
Novedades entre nuevas palabras, adiciones y modificaciones.
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Panamá
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