Actor que da voz a Shrek estará en el Comic Con

Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con famosos como Alfonso Obregón, Taz Skylar y el legendario Carlos Villagrán que dio vida a Kiko

ML | El famoso personaje Shrek, el ogro que vive en un pantano.
ML | Alfonso Obregón en cabina.
Zulema Emanuel
28 de agosto de 2025

El próximo Comic Con Panamá, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el Panamá Convention Center de Amador, ha revelado a otro invitado de lujo: el aclamado actor y director de doblaje Alfonso Obregón.

Con una carrera que ha dejado una marca indeleble en la cultura popular, Obregón es conocido por dar voz, en español, a personajes icónicos que han acompañado a generaciones, como: Shrek, Kakashi Hatake de la serie Naruto, y el rey Julien y Marty de Madagascar.

La participación de Obregón se suma a la de otras figuras destacadas ya confirmadas, como el actor Taz Skylar y el legendario Carlos Villagrán, quien inmortalizó al personaje de Kiko en El Chavo del 8.

