Acusan de cuatro violaciones al hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega

Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa de Noruega Mette-Marit, ha sido inculpado por cuatro presuntas violaciones, anunció este lunes la fiscalía general.

En total, Marius Borg Høiby está acusado de 32 delitos. Además de las cuatro violaciones, fue inculpado por maltrato a allegados y por haber grabado imágenes sin consentimiento, explicó en rueda de prensa el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø.

“La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta diez años”” declaró.

“Se trata de actos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”, subrayó el fiscal.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette Marit con el príncipe heredero Haakon, Marius Borg Høiby fue arrestado el 4 de agosto de 2024, sospechoso de haber agredido a su pareja.

Estos hechos desencadenaron una serie de otras revelaciones y denuncias por parte de varias víctimas.

“El hecho de que Marius Borg Høiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares hubieran sido cometidos por otros”, insistió Henriksbø.

Las cuatro violaciones por las que Borg Høiby está inculpado tuvieron lugar en 2018, 2023 y 2024, la última de ellas después del inicio de la investigación policial.