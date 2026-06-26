Afro Pana Lab, software detrás de la cocina

Más que un proyecto culinario, Afro Pana Lab funciona como un centro de exploración donde la historia, los sabores y las expresiones culturales se encuentran.

“Afro Pana Lab es el espacio de investigación, documentación y desarrollo creativo detrás de nuestros proyectos gastronómicos”, explica el chef Isaac Villaverde.

Para Villaverde, la urgencia está en proteger una memoria gastronómica que muchas veces permanece en las comunidades y en la tradición oral. “Gran parte de nuestra cultura gastronómica vive en la memoria de las comunidades y corre el riesgo de perderse”, afirma.

Por eso, el laboratorio busca registrar esos conocimientos y transformarlos en nuevas experiencias que puedan llegar a más personas. Se construye sobre tres pilares: la documentación digital, a través de la fotografía y filmación para preservar sus historias, técnicas y tradiciones; las clases de cocina interactivas, enfocadas como una experiencia cultural y turística; y un salón destinado a eventos, activaciones únicas.

“Queremos convertirnos en una referencia para la investigación y difusión de la gastronomía panameña, formando talento, creando contenido y construyendo un archivo vivo que preserve y celebre nuestra identidad”, concluye.