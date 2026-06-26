Cultura

Afro Pana Lab, software detrás de la cocina

Buscan construir un archivo digital de la identidad gastronómica de Panamá

Afro Pana Lab, software detrás de la cocina
CORTESÍA | El chef Isaac Villaverde durante una activación de experimentación culinaria en el Afro Pana Lab.
Afro Pana Lab, software detrás de la cocina
Afro Pana Lab, software detrás de la cocina
Gina Arias Rivera
26 de junio de 2026

Más que un proyecto culinario, Afro Pana Lab funciona como un centro de exploración donde la historia, los sabores y las expresiones culturales se encuentran.

“Afro Pana Lab es el espacio de investigación, documentación y desarrollo creativo detrás de nuestros proyectos gastronómicos”, explica el chef Isaac Villaverde.

Para Villaverde, la urgencia está en proteger una memoria gastronómica que muchas veces permanece en las comunidades y en la tradición oral. “Gran parte de nuestra cultura gastronómica vive en la memoria de las comunidades y corre el riesgo de perderse”, afirma.

Por eso, el laboratorio busca registrar esos conocimientos y transformarlos en nuevas experiencias que puedan llegar a más personas. Se construye sobre tres pilares: la documentación digital, a través de la fotografía y filmación para preservar sus historias, técnicas y tradiciones; las clases de cocina interactivas, enfocadas como una experiencia cultural y turística; y un salón destinado a eventos, activaciones únicas.

“Queremos convertirnos en una referencia para la investigación y difusión de la gastronomía panameña, formando talento, creando contenido y construyendo un archivo vivo que preserve y celebre nuestra identidad”, concluye.

Tags:
investigación
|
gastronomía
|
Isaac Villaverde
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR