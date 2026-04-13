Aguadulce celebrará su cultura cañera

El Roble de Aguadulce se viste de gala del 15 al 19 de abril para el Festival de la Caña de Azúcar, el Guarapo y sus derivados.

En esta edición estrenan el “Guarapo Fest”, donde la gastronomía y la coctelería a base de caña serán las protagonistas. “Vamos a tener exposiciones de comidas y tragos realizados con derivados de la caña, como cocadas, huevitos de leche y dulces de marañón”, destacó la soberana Gabriela Agrazal, quien a sus 24 años cumple el sueño de ser la cara de esta tradición.

El festival no solo es sabor, sino también un despliegue de talento y educación para todas las edades. El presidente del patronato, Carlos Delgado, detalló que la agenda incluye concursos de oratoria, décima y la primera pasarela de pollera cocleana. “Buscamos que los niños se identifiquen con el pasado y la historia del festival para que amen el evento de una manera histórica”, señaló Delgado, subrayando que el gran cierre será el domingo con un espectacular desfile folclórico a partir de las 3:00 p.m.

Esta celebración marca el cierre de la zafra en una de las regiones con mayor historia azucarera del país, según José Espinosa, colaborador del patronato, quien agregó que el evento es vital para asegurar que las raíces de Aguadulce no se pierdan con el tiempo.