Agustino panameño es designado Postulador General de la Orden de San Agustín

La Arquidiócesis de Panamá informó que el Prior General de la Orden de San Agustín nombró al sacerdote panameño P. Justo Ramiro Díaz Villarreal, como Postulador General de la Orden, cargo que asumirá a partir del 9 de enero de 2026.

El nombramiento fue adoptado con el consenso del Consejo General y formalizado en Roma el 27 de noviembre de 2025. El documento fue firmado por el Prior General, P. Farrell, y refrendado por el Secretario General, P. Javier Pérez Barba.

La designación reviste un significado especial para Panamá, ya que, según se destaca en la nota oficial, “Fray Justo es un agustino panameño, miembro de la Provincia de San Juan de Sahagún, y ahora llamado a desempeñar una misión de alta responsabilidad al servicio de toda la Orden de San Agustín”.

Desde la Iglesia y la familia agustiniana en Panamá, el nombramiento fue recibido “con acción de gracias como signo de la madurez vocacional y del aporte que los religiosos panameños realizan hoy a la Iglesia universal”.