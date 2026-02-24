Alcalde Mizrachi impulsa propuesta de túnel peatonal bajo el Canal de Panamá

ML | El alcalde Mayer Mizrachi anunció que la ciudad presentó una propuesta formal a The Boring Company para ganar la construcción de un túnel gratuito de menos de una milla. El ambicioso proyecto propone un túnel peatonal por debajo del Canal de Panamá que conectaría parques y espacios públicos de ambos lados. “Sería algo histórico porque por primera vez conectas el continente de la manera más humana para el peatón”, destacó el alcalde, quien busca que el país destaque entre los más de 400 aplicantes internacionales.

La propuesta aprovecha que la distancia bajo el Canal es de solo 0.6 millas, cumpliendo perfectamente con el requisito de la competencia. Mizrachi, quien incluso contactó directamente a Elon Musk para impulsar la idea, confía en que el impacto turístico y mediático sea un gran atractivo para la empresa global. “Sin duda que para ellos sería un trofeo poder decir que construyeron un túnel debajo del canal”, afirmó, subrayando que este proyecto nos pondría en el mapa mundial de la innovación urbana sin costo para el municipio.