Alexandra debuta con ‘Mi tormenta favorita’

La cantautora panameña Alexandra ha irrumpido en la escena musical con el lanzamiento de su primer EP en español titulado “Mi tormenta favorita”.

Producido en Miami, este proyecto conceptual nace de las vivencias de la artista y funciona como una guía de alertas frente a los romances dañinos. “Es una lista de red flags en teoría; de que si sientes esas cosas dentro de una relación, lo más probable es que estás en una relación tóxica y no debes estar ahí”, explica la cantante sobre este trabajo, al que describe también como un recordatorio personal de que “no todas las tormentas son buenas”.

A nivel sonoro, Alexandra se distancia del reguetón predominante en el mercado actual para apostar por una propuesta fresca y vanguardista que fusiona el pop alternativo con matices urbanos. Con la ayuda del productor puertorriqueño-americano Calle, la artista logró plasmar una atmósfera misteriosa inspirada en sonidos oscuros, logrando adaptar al español la vibración de la música en inglés con la que siempre se ha identificado.