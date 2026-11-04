Cultura

Alicastro lanza “Levántate”, una cumbia que celebra la resiliencia de los colombianos

Alicastro lanza “Levántate”, una cumbia que celebra la resiliencia de los colombianos
Notistarz
04 de noviembre de 2026

El cantautor y productor colombiano Alicastro, une su talento al del reconocido músico y gaitero Tato Marenco, tres veces nominado al Latin Grammy , para presentar “Levántate”, un nuevo sencillo que celebra la identidad colombiana, la resiliencia y el poder de la música para unir a las personas.

Con una contagiosa fusión de cumbia, gaita, acordeón y percusión tradicional, la canción invita a superar las adversidades con optimismo, resiliencia y esperanza.

“Levántate” nace como un homenaje a la fortaleza del pueblo colombiano y a su capacidad de encontrar optimismo incluso en los momentos más difíciles.

A través de una letra que resalta el amor por la familia, las raíces y la solidaridad, el tema transmite un mensaje universal de superación y unión, acompañado por los ritmos tradicionales que caracterizan la música colombiana.

“Mi país acaba de pasar momentos muy difíciles y eso me inspiró a escribir esta canción por que incluso en medio de las adversidades siempre hay esperanza, música, amor por nuestra tierra, y por las personas que queremos. ‘Levántate’ es una invitación a mantenernos unidos, a sonreír incluso después de una tragedia y, como decimos en Colombia, a siempre echar pa’ lante”, dijo Alicastro.

El sencillo fue compuesto y producido por Alicastro, Tato Marenco y Camilo Velandia, reconocido guitarrista de Gloria Estefan, quien también aporta su talento en las guitarras.

La mezcla y masterización estuvieron a cargo del productor e ingeniero de sonido Javier Garza. El resultado es una propuesta que combina la riqueza del folclor colombiano con una producción actual, llevando los sonidos tradicionales a nuevas audiencias.

Alicastro es un cantautor, productor y multiinstrumentista colombiano nacido en Sevilla (Valle del Cauca), criado en Cali y radicado en Miami desde hace más de dos décadas. Con su primer álbum, Todo Vale (Sony Music, 2006), recorrió escenarios de Rusia, España, México y Centroamérica, donde «Uno Nunca Sabe» se convirtió en un éxito radial.

Luego lanzó Sé, un álbum en el que abrió las puertas de la composición a amigos y veteranos de la industria como Desmond Child, George Noriega y Yasmil Marrufo, coproducido junto a Noriega y Pablo De La Loza entre Miami, Colombia y España.

En 2020 regresó con «Respira», un mensaje de esperanza en plena pandemia, seguido de Desde Casa Vol. 1, “Chocolate” (2022) y “Lo Siento” (2023). En abril de 2026 celebró los 20 años de Todo Vale con un concierto en el icónico Hoy Como Ayer de la Calle Ocho y estrenó “Mi Lugar”, grabada con Brendan Buckley (Shakira), Camilo Velandia (Gloria Estefan), Richard Bravo (Juanes) y Edgar “El Peke” Gutiérrez (Fonseca).

“Levántate”, distribuido por Altafonte / The Orchard, está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer y las principales plataformas digitales.

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