Alvarado es investigador

El poeta panameño Javier Alvarado se ha convertido en investigador de la Academia Panameña de la Lengua, de la cual es miembro. “Estoy en la etapa de investigador y con un equipo vamos armando lo que son las biografías de los académicos, sus perfiles biográficos; también se han rescatado los discursos de los académicos numerarios”, destaca el escritor.

Con este trabajo, Alvarado asegura que han podido rescatar la misma historia de la Academia Panameña de la Lengua, bajo la dirección de la doctora Nimia Herrera Guillén y varios conocedores de lo referente a esta entidad.

Reveló que los detalles de cada autor son un proceso “en el que primero tienes que agotar todas las fuentes primarias, que incluyen análisis previo, testimonios y demás”.