Cultura

Alvis De La Rosa, el sonido de una nueva generación

Cortesía | Alvis de la Rosa es un artista panameño de La Chorrera, conocido por su música típica y folclórica, se le reconoce como compositor que busca enaltecer la cultura.
ML | En vivo con su grupo.
Maribel Salomón
27 de noviembre de 2025

El tipiquero chorrerano Alvis De La Rosa inició su camino musical desde muy niño, inspirado por los bailes que escuchaba cerca de su casa y por grandes del género como Nenito Vargas y Alfredo Escudero.

Con apenas 10 años soñaba con un acordeón propio, pero las limitaciones económicas retrasaron su inicio y el primero que pudo adquirir llegó a los 12 años, aunque deteriorado, fue suficiente para despertar su pasión que lo acompañaría hasta hoy.

Sus primeros pasos se dieron con el apoyo de Gilberto Amaya y Luis Carlos Osorio. “En varias ocasiones fui amparado por el tipiquero Herminio Rojas, quien me abrió espacio en su conjunto”, destacó.

Un momento clave en su carrera llegó en 2014, cuando apenas con 14 años decidió formalizar su agrupación ‘Inspiración Montañera’.

Para De La Rosa, mantenerse vigente ha sido uno de sus mayores retos. Ha vivido eventos fallidos, deudas, la pandemia y momentos en los que pensó que la música se le ponía cuesta arriba. Sin embargo, afirmó que su motor ha sido siempre la perseverancia.

De cara al futuro, su visión es clara: seguir trabajando sin descanso, posicionarse con buena música y apoyar a las nuevas generaciones que como él luchan por abrirse paso en este género musical.

Recorrido en
la música

ml | Su primer sencillo fue “Extraño Sentimiento”, de Jonathan González; también está en la lista “Sin Remordimiento”, otra de sus canciones lanzada en 2021 y recientemente estrenó junto a su conjunto “Mi Razón de Ser”, una composición de Andrés Espino y en la saloma Nayeli Rojas. “El tema tiene un estilo más ligado a la cumbia moderna que se caracteriza por ser mi propuesta musical. Ya vamos a iniciar las grabaciones para carnavales”, detalló.

Crónica de vida

Tipiquero oriundo del pueblo El Límite, de La Chorrera. Nació el 22 de octubre de 1999.

Estudió su primaria en el Centro Educativo Nueva Arenosa y también en el Centro Educativo El Límite.

Es dueño de la agrupación ‘Inspiración Montañera’ y se le destaca por enriquecer el legado cultural panameño.

Ha tocado en el conjunto de Herminio Rojas y también en el ‘Octa Fest’, en Capira.

