RELEVO anuncia el cierre de su etapa como proyecto político tras no alcanzar las firmas necesarias

El movimiento político RELEVO anunció el cierre de esta etapa de su proyecto tras no haber alcanzado las firmas necesarias para consolidarse como partido político.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización señaló que el proceso dejó importantes aprendizajes sobre la dificultad de construir una fuerza política desde la base ciudadana, sin estructuras tradicionales ni grandes maquinarias partidarias.

En el mensaje, RELEVO destacó que intentar crear un partido desde la ciudadanía es uno de los retos más complejos del sistema político. Sin embargo, subrayó que también evidenció la existencia de personas dispuestas a creer en nuevas formas de hacer política.

La organización agradeció a voluntarios, miembros del equipo de trabajo, líderes, familias y a todas las personas que se sumaron al proyecto, ya sea con apoyo, curiosidad o críticas constructivas.

“Cada uno de ustedes fue parte de algo genuino”, señala el comunicado.Asimismo, indicaron que los proyectos políticos tienen ciclos y que algunos crecen mientras otros se transforman.

En ese sentido, RELEVO afirmó que cierra esta etapa “con serenidad y orgullo”, asegurando que durante el proceso construyeron un camino basado en el respeto, las ideas y la convicción, sin comprometer sus ideales.

El movimiento también aclaró que continuará aportando al fortalecimiento de la democracia desde la sociedad civil, manteniendo su autonomía y sin integrarse como organización a otros proyectos políticos.

Finalmente, señalaron que, aunque este capítulo llegue a su fin, los valores que inspiraron a RELEVO permanecen en las personas que participaron del proceso y en las conversaciones que generó dentro de la ciudadanía.

El comunicado concluye con el mensaje: “Porque al inicio, y siempre, el centro eres tú”, firmado por la Junta Directiva Nacional de RELEVO.