Panamá evalúa apertura de un vuelo directo hacia Tokio

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), informó que recibió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a ejecutivos de All Nippon Airways (ANA) y personal de The Boeing Company, quienes realizaron una visita técnica para evaluar la viabilidad de establecer un vuelo directo entre Panamá y Tokio.

La reunión fue organizada por el equipo de Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA) y contó con la participación de la Cancillería de la República de Panamá, así como de personal ejecutivo y técnico de Copa Airlines, en un esfuerzo conjunto por fortalecer la conectividad aérea entre ambos países y explorar una posible operación conjunta.

De acuerdo con la entidad, durante el encuentro se presentaron los avances en las negociaciones bilaterales para establecer los derechos de tráfico necesarios que permitan concretar esta conexión aérea.

Asimismo, se destacó la importancia del desarrollo del sistema One Stop Security (OSS), el cual busca reforzar la seguridad aeroportuaria, optimizar la conectividad del hub y facilitar nuevas operaciones internacionales.

Las autoridades indicaron que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia para impulsar el crecimiento del sector aeronáutico y consolidar a Panamá como un hub regional de clase mundial.