Cultura

Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026

Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026
Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026
ML | La reina 2025 Julieta Arias Robles y su caballero.
Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026
ML | Emocionada al conocer que fue la ganadora.
Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026
ML | Las debutantes y parte de las hermanitas.
Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026
ML | Laura Lorena Lasa, Valeria Leonor Velázquez, Nicole Isabelle Stehlin y Lucía del Carmen Lizarzaburu.
Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026
ML | Parte de los caballeros que acompañaron a las debutantes.
Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026
ML | Ricardo Velásquez fue el artista invitado a la gala.
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ML | Las señoritas durante el emotivo baile con sus padres.
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ML | Mía Salerno, hermanita; Sra. Cecilia Díaz de Fabrega, presidenta de las Damas Guadalupanas y las debutantes: Alessa Shahani Sosa, Ana Dutari Ortiz, Daniela Melgar Sosa.
Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026
ML | Debutantes antes de la esperada gala 2026.
Ana Paula Maduro de Roux es la reina del Festival de Debutantes 2026
ML | Coronación de Ana Paula de Guadalupe Maduro de Roux.
Zulema Emanuel
07 de julio de 2026

Ana Paula de Guadalupe Maduro de Roux es la nueva reina debutante 2026. Su coronación fue el momento cumbre de una noche mágica en la Terraza Mar del Sur del Club Unión, donde la Asociación de Damas Guadalupanas celebró su tradicional festival. En total, 54 jovencitas deslumbraron en su presentación oficial, acompañadas por sus caballeros y hermanitas.

Más allá del glamour y las melodías interpretadas por el artista Ricardo Velásquez, la cita cumplió su noble cometido. Los fondos recaudados durante la velada serán destinados a las obras de asistencia social de la organización.

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