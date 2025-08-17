Ángela Aguilar reaparece, tras la entrevista de Christian Nodal

Ángela Aguilar reaparece públicamente en una entrevista para Apple Music, donde habló de su trabajo musical, los retos de ser mujer, sin embargo, durante la charla el sentimiento, le quebró la voz.

La hija de Pepe Aguilar habló con franqueza sobre los retos de ser mujer en la industria, la presión mediática y la importancia de tender puentes en lugar de abrir heridas.

Esta entrevista se da horas después de que su esposo Christian Nodal concedió una entrevista a la periodista Adela Micha, en la que el intérprete de regional mexicano habló su ex Cazzu y su relación con ella.

Durante esta entrevista, la cantante de regional mexicano abrió su corazón para exponer algunos sin sabores por lo que atraviesa, como el hecho que se le dé más peso a su vida privada que a sus logros artísticos que tiene.

“Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan 10 veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento”, dijo la intérprete con voz entre cortada.

Y dejó en claro que no desea que su imagen pública se utilice como arma para dañar a otras mujeres, pues prefiere abrir caminos.

Ángela también aprovechó la ocasión para destacar su admiración por otras mujeres que a su consideración son como faros en el camino de las intérpretes hispanoamericanas.

Entre estas figuras se encuentran Jenni Rivera, Natalia Lafourcade, Chavel Vargas, Majo Aguilar, Julieta Venegas, entre otras.

Además de señalar que el legado no se mide únicamente en ventas o premios, sino en el impacto que se tiene sobre otras generaciones.

Por ello envió un mensaje a todas esas mujeres que están trabajando y luchando: “solo quiero decirles que estoy orgullosa de ustedes, las apoyo y tienen a alguien de su lado”.

El peso emocional de las declaraciones hechas por la joven no pasó desapercibido en redes sociales, porque si bien la entrevista no estaba hecha para abordar la controversia generada, tras la entrevista de su esposo, lo cierto es que usuarios consideran que estaba muy vulnerable y en cierta forma respondía a esa entrevista de su esposo.