Aníbal “Sensación” Velásquez recibió el Súper Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla rindió un homenaje especial al músico colombiano Aníbal “Sensación” Velásquez, quien recibió el Súper Congo de Oro, el máximo reconocimiento musical del evento.

El galardón fue entregado este fin de semana durante la jornada de Baila La Calle, realizada en el Par Vial de la carrera 50, como parte de la programación oficial del Carnaval 2026.

El reconocimiento destacó una trayectoria artística de más de siete décadas, en la que Velásquez se consolidó como una figura central de la música tropical del Caribe colombiano.

Considerado uno de los principales innovadores del acordeón, desarrolló un estilo que integró guaracha, cumbia, porro y otros ritmos populares, alcanzando proyección nacional e internacional con un repertorio ampliamente asociado al Carnaval de Barranquilla.

El Súper Congo de Oro, otorgado anteriormente a artistas como Joe Arroyo, Grupo Niche, Shakira y Jorge Oñate, se reserva para figuras que han contribuido de manera significativa al patrimonio musical del país.

La participación de Velásquez en la Noche de Orquestas, acompañado por el Grupo Tambó, se convirtió en uno de los momentos centrales de la edición 2026 y reafirmó su influencia en la identidad sonora del Caribe.