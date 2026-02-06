Annasofía y Andrés Cepeda presentan “Estamos a Paz”, un bolero que une generaciones

La cantante colombiana Annasofía, nominada a Best New Artist en los Latin Grammy 2025, inicia el nuevo año con un lanzamiento que promete marcar su carrera: “Estamos a Paz”, un emotivo sencillo en colaboración con el reconocido cantautor Andrés Cepeda.

El tema relata la historia de un amor que concluye sin rencor, mostrando la madurez de una despedida donde la razón alcanza la paz, aunque el corazón aún se resista a soltar.

Con un tono nostálgico y profundamente emocional, la canción se aleja de la ruptura conflictiva para ofrecer una visión más íntima y honesta de las relaciones humanas.

Musicalmente, “Estamos a Paz” se construye sobre la base del bolero, resaltando la esencia romántica y clásica del género. La producción genera una atmósfera elegante y nocturna, en la que las voces de Annasofía y Cepeda se convierten en protagonistas absolutas.

La interpretación logra un diálogo generacional: la sensibilidad joven y orgánica de Annasofía se complementa con la profundidad vocal y experiencia de Cepeda. El resultado es una colaboración cargada de sentimiento y autenticidad, que consolida a Annasofía en una etapa más madura y emocional de su evolución artística.

Con este lanzamiento, la artista reafirma su lugar en la escena musical latinoamericana y abre un 2026 lleno de expectativas, mientras Andrés Cepeda continúa sumando colaboraciones que enriquecen su legado en la música romántica.