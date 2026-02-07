Revisarán nuevo mecanismo para adjudicación de curules

En la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), la semana pasada, se avanzó con el análisis de las propuestas relacionadas con el método para la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales.

En la sesión N°32 de la CNRE, se pusieron sobre la mesa varias propuestas de modificación al artículo 452 del Código Electoral y se aprobó la presentada por los partidos políticos, donde se mantienen las figuras de cociente y medio cociente para adjudicar las curules en los circuitos plurinominales.

No obstante, los miembros de la Comisión acordaron volver a revisarla en la próxima sesión, programada para el miércoles 11 de febrero de 2026.

La iniciativa aprobada establece que, luego del reparto por cociente y medio cociente, las curules restantes se asignarán mediante el método de resto mayor de votos, en orden descendente. Esta asignación se haría a los partidos políticos, descontando previamente los votos utilizados para obtener las curules por cociente y medio cociente.

En el caso de los candidatos por libre postulación, la propuesta avalada contempla que estos participen en los repartos por cociente, medio cociente y resto mayor de votos, con el total de votos obtenidos de manera individual.