Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán lideran la XVII Gala Starlite Occident

La XVII Gala Starlite Occident con Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán como anfitriones, reunió a figuras del mundo empresarial, artístico y social en una edición marcada por la espontaneidad y por la capacidad del evento para transformar talento e influencia en acción solidaria.

Valeria Mazza y Bertín Osborne ejercieron como presentadores en una velada que reforzó el modelo de colaboración que caracteriza a Starlite.

Uno de los momentos más destacados surgió cuando Bertín Osborne interpretó Fly Me to the Moon dedicado a Michael Bublé. La escena derivó en una actuación conjunta entre ambos, generando uno de los instantes más comentados de la noche. La dinámica se repitió con Miguel Poveda y Melendi, quienes improvisaron una pieza a guitarra y voz, y con Estrella Morente, que se sumó a Los Alpresa en una intervención no programada.

La Gala también contó con la participación de Juanma Restrepo, actor de La Reina del Flow, cuya actuación reforzó la diversidad generacional y estilística del encuentro.

A medianoche, la Gala dio paso a la tradicional celebración del cumpleaños de Antonio Banderas. Este año, Plácido Domingo tomó la iniciativa para interpretar Cumpleaños feliz, acompañado por los asistentes. Minutos antes, Banderas protagonizó uno de los gestos más simbólicos de la subasta solidaria al donar la camisa que llevaba puesta, intervenida y pintada por él mismo.

“Son 17 galas cumpliendo con los objetivos fundacionales y vamos a seguir otros 17 años si la vida nos lo permite”, afirmó Banderas, destacando la continuidad del proyecto.

La entrega del Premio Fundación Starlite a Luisana Lopilato dejó una de las imágenes más íntimas de la noche. Mientras la actriz pronunciaba su discurso, Michael Bublé la grababa desde su mesa, visiblemente emocionado, especialmente cuando Lopilato agradeció a Dios y a su familia.

La Gala sirvió como escenario para la presentación oficial de una alianza estratégica orientada a la recuperación de Venezuela. Venezuela Sin Límites, Unidos en Red —con Alfonso Cisneros— y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, representado por Telma Ortiz, anunciaron una cooperación destinada a generar oportunidades y fortalecer la reconstrucción del país. La Fundación Starlite amplificó así una iniciativa que busca pasar de las palabras a la acción.

Los Premios Fundación Starlite 2026 reconocieron a personalidades que utilizan su influencia para generar impacto social. El empresario Jorge Neri recibió el Premio Cambio de Paradigma por su propuesta de una Economía de la Abundancia. Enrique Riquelme también fue distinguido, con entrega a cargo de Telma Ortiz e Ignacio Maluquer.

Entre los asistentes destacaron Michael Bublé, Victoria Federica, Gunilla von Bismarck, Carmen Lomana, Eglantina Zingg, Irene Villa, Joaquín Cortés, Soleá Morente, Melendi, Carlota Melendi, Juanma Restrepo, entre otros representantes del ámbito empresarial y cultural.

Tras diecisiete ediciones, la Gala Starlite Occident mantiene un modelo donde la solidaridad se integra en el desarrollo de la noche. Las actuaciones improvisadas y los gestos espontáneos definieron esta edición, reafirmando la visión de Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas: cuando personas influyentes se reúnen alrededor de un propósito común, surgen resultados extraordinarios.