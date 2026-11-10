Anuncian desfile cívico en Chitré: 70 bandas recorrerán las calles este sábado

Chitré se prepara para su gran desfile cívico este sábado 14 de noviembre, que se realizará desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la madrugada del domingo 15 de noviembre.

La vicealcaldesa del distrito de Chitré, Alba Yaniseli Osorio Rodríguez, anunció la programación oficial del evento, que será combinado entre escuelas, colegios y bandas independientes, debido a que no se pudo celebrar el 9 de noviembre. El objetivo es activar la economía del distrito, que quedó golpeada.

La programación iniciará el viernes 13 de noviembre, desde las 4:00 de la tarde, con el Mercadito La Unión. A las 12:00 de la medianoche se realizarán las dianas en el Parque Unión de Chitré, a cargo de bandas independientes, en el marco del mes de la patria. Para el sábado 14, a las 7:00 de la mañana, se celebrará la misa de acción de gracias; luego, las autoridades se dirigirán al Parque La Bandera para la izada del Pabellón Nacional.

A las 9:00 de la mañana arrancará el desfile, partiendo del Parque La Bandera, con el recorrido habitual de los desfiles cívicos en Chitré. Está programado hasta las 6:00 de la tarde para las escuelas y colegios, y luego iniciará el desfile de bandas independientes. A la fecha ya hay 50 bandas de escuelas y colegios de todo el país confirmadas, y 20 bandas independientes de la región.

Las inscripciones cierran este miércoles 11 de noviembre y habrá tarima principal en el Parque La Bandera.Durante el desfile se harán dos reconocimientos: al profesor Irving Rodríguez, exdirector de la banda del Colegio José Daniel Crespo, y al programa Misión Patitas, de la Primera Dama, por su labor de esterilización en el distrito. La vicealcaldesa explicó que se sostuvieron reuniones con los estamentos de seguridad para garantizar que el perímetro del desfile sea totalmente seguro para estudiantes y público en general.