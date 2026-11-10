Calor de hasta 40 °C de sensación térmica y lluvias: así estará el tiempo este martes

Aguaceros aislados durante la mañana y lluvias con actividad eléctrica en algunas provincias durante la tarde forman parte del pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) para este martes 10 de noviembre.

Según la meteoróloga Pilar López, durante las primeras horas del día se esperan chubascos de ligeros a moderados en sectores de la comarca Guna Yala y Colón, mientras que el resto del país tendrá condiciones entre parcialmente nubladas y despejadas.

Para la tarde, se prevén lluvias en Darién y la comarca Emberá, además de aguaceros con actividad eléctrica en el centro y sur de Veraguas y en Chiriquí. En el resto del territorio hay poca probabilidad de precipitaciones, aunque no se descartan chubascos ocasionales.

Durante la noche, las lluvias podrían extenderse desde Costa Abajo de Colón hasta la comarca Ngäbe-Buglé y sectores de Guna Yala. En el Pacífico también se esperan chubascos en el sur de Veraguas y zonas del sur de Los Santos.

Calor y condiciones marítimas

Las temperaturas máximas estarán entre los 30 °C y 34 °C, pero la sensación térmica podría alcanzar los 40 °C. El IMHPA también advierte que los índices de radiación ultravioleta estarán entre muy altos y extremos, por lo que recomienda utilizar protección solar.

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantienen favorables en el litoral Caribe y el Pacífico occidental. Sin embargo, hay advertencia para el Pacífico central y oriental.