Aprueban partida de B/. 5 millones para la realización de los Premios Juventud 2025

Este jueves, 4 de septiembre, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) aprobó un traslado de partida a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), para la realización de los Premios Juventud 2025.

La administradora general de la ATP, Gloria De León explicó en la comisión que “los $5 millones son para el Fondo de Promoción Turística, para la realización de los Premios Juventud. Con esos dineros pretendemos además de hacer las adecuaciones al Centro de Convenciones Amador, pagar toda la logística a los organizadores del evento”.

Destacó que “más allá de la organización del evento, se contará con la plataforma de Univisión para poder promocionar la Marca País por 6 meses. En ese sentido Panamá buscando posesionarse ante otros destinos y la feroz competencia contante, esa importancia de realizar aquí los premios Juventud definitivamente hay que aprovecharla”.

Los Premios Juventud 2025, se celebrarán el jueves 25 de septiembre.