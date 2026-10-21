Áreas protegidas del país se preparan para recibir visitantes durante Fiestas Patrias

Más de 950 personas serán desplegadas en 66 áreas protegidas de Panamá del 30 de octubre al 11 de noviembre, como parte del operativo especial del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) para reforzar la vigilancia, prevenir actividades ilícitas y garantizar la seguridad de los visitantes durante Fiestas Patrias.

El dispositivo contará con 625 guardaparques, 50 jefes de áreas protegidas y personal de apoyo, en coordinación con la Policía Ambiental, Rural y Turística, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Los operativos abarcarán parques nacionales como Chagres, Soberanía, Camino de Cruces, Coiba, Volcán Barú, Santa Fe, Portobelo y San Lorenzo. Se realizarán patrullajes terrestres y acuáticos, monitoreos ambientales y controles para prevenir la tala, la minería ilegal, los incendios y el tráfico de vida silvestre.

La directora de Áreas Protegidas, Michele Caballero, destacó que estas acciones buscan proteger la biodiversidad y garantizar que las visitas se desarrollen de manera segura, ordenada y sostenible.

MiAMBIENTE informó que el horario de atención será de 7:00 a.m., a 4:00 p.m., mientras que en las áreas marino-costeras y zonas con condiciones geográficas particulares será de 7:00 a.m., a 3:00 p.m.

Por el momento, se mantienen restringidos los accesos al Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas, en la provincia de Los Santos, y a la Reserva Hídrica Cerro Los Picachos, en la provincia de Coclé.

La entidad recomienda a los visitantes verificar previamente las condiciones de las áreas protegidas a través de sus canales oficiales, respetar los horarios establecidos, utilizar únicamente los senderos habilitados y seguir las indicaciones de los guardaparques para evitar incidentes y contribuir a la conservación de los ecosistemas.