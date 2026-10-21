$!Empresarios: Fiestas patrias dinamizan la economía local

Empresarios de diversos sectores hicieron un llamado a no paralizar las actividades económicas y a mantener los eventos programados por las fiestas patrias, para evitar una afectación a la economía local. Aseguran que en los lugares impactados por el sismo del 9 de octubre es entendible la suspensión de las festividades.

Consultados por Metro Libre, explicaron que estos eventos atraen visitantes, generan contrataciones laborales temporales e inyectan liquidez a sectores como hoteles, restaurantes, transporte, comercios, turismo y servicios.

Las reacciones surgen luego de que la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD), se pronunciara ante la posible suspensión de dianas y los permisos para actividades, incluso en locales con aviso de operación y permisos nocturnos vigentes.

Aramis Cornejo, vocero de la ARBYD, dijo que “apelamos a que las autoridades evalúen cada caso según las condiciones de su región”. Agregó que “debemos seguir apoyando a las comunidades afectadas por el terremoto, pero también proteger el empleo y mantener activa la economía. Ambas cosas pueden hacerse en paralelo”.

Cornejo añadió que “entendemos que en las zonas más golpeadas de Azuero se considere suspender las celebraciones por razones de seguridad y atención a la emergencia”. Sin embargo, dijo que “donde existan condiciones para realizarlas, el llamado es a buscar alternativas que permitan celebrar con responsabilidad”.

El vocero de ARBYD comentó que “el beneficio de estas actividades llega a restaurantes, bares, discotecas, hoteles, comercios, transporte y turismo”. También a “músicos, bandas, DJ, productores, técnicos de sonido, personal de seguridad y vendedores independientes”.

En tanto, Ernesto Orillac, expresidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), afirmó que “creo que no es apropiado cancelar esta actividad, porque muchas de las personas afectadas estaban organizándose para este tipo de festividades durante todo el año y la mayoría de sus ingresos viene de ahí, especialmente en estas áreas”.

Por su parte, Roberto Troncoso, expresidente del Consejo de Servicios Internacionales (COSIP), señaló que “sería absurdo jugar con el sentimiento patriótico y dar un ejemplo equivocado a la juventud. Al igual, sería un golpe duro a la economía, ya que estos días generan un importante ingreso para muchos panameños”.