ARMY Panamá pide que BTS se presente en el país

La comunidad de fanáticos ARMY Panamá reaccionó mediante un comunicado oficial a la invitación formal emitida por el alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, a la agrupación surcoreana BTS para realizar un concierto en el país. La iniciativa de la alcaldía surge tras el impacto de las recientes presentaciones de la banda en Bogotá, que movilizaron a más de 500 fanáticos panameños hacia Colombia.

Ante este escenario, la representación local de seguidores agradeció que se evalúe la plaza. “Lo que queremos es muy sencillo: oportunidades reales para Panamá y para los fans”.

Desde 2017, la fanbase asegura que ha organizado censos y actividades para posicionar al grupo en el Top 5 nacional de plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube e iTunes. Por ello, enfatizan que la demanda en el territorio nacional es un hecho comprobado por el trabajo sostenido del fandom. “Agradecemos que se ponga sobre la mesa la posibilidad de traer a BTS a nuestro país”.

El acercamiento del alcalde Mizrachi se produjo mediante un mensaje directo a la cuenta de la agrupación, en el que resaltó la conectividad logística de la ciudad de Panamá como punto estratégico para atraer a fanáticos de toda la región.

Frente a esto, la agrupación de seguidores en el istmo reiteró su compromiso de seguir impulsando al país como destino de grandes eventos: “Army Panamá no se rinde y continuará trabajando para demostrar el potencial de nuestro país. Esperamos que nuestra voz, nuestro trabajo y todo el interés que hemos demostrado durante años sean tomados en cuenta con seriedad”, puntualizaron.