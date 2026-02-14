Arranca el Festival Carnavalístico Volumen Caribe en la Cinta Costera

Con una presentación cargada de energía y ritmo, ayer viernes 13 se dio inicio al Festival Carnavalístico Volumen Caribe en la Cinta Costera, reuniendo a miles de asistentes en la capital.

De acuerdo con información de la Alcaldía de Panamá, la jornada inaugural estuvo marcada por un espectáculo vibrante que encendió la tarima principal y dio paso a varios días de programación artística como parte de las celebraciones de Carnaval.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación de Amara La Negra y Jacky Guzmán, quienes conectaron con el público y marcaron el tono festivo de esta edición.

Asimismo, el artista Lefty Pérez se presentó en el Latin Stage del festival, poniendo a vibrar a cientos de asistentes que disfrutaron de su repertorio en una noche llena de alegría y entusiasmo.

Según la Alcaldía de Panamá con este arranque, el Festival Carnavalístico Volumen Caribe se consolida como uno de los principales escenarios del Carnaval en la ciudad, ofreciendo espectáculos para toda la familia en un ambiente seguro y festivo.