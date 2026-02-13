California investiga las alertas tardías en vecindarios negros durante los incendios en Los Ángeles

Más de un año después de los mortales incendios en Los Ángeles, la fiscalía de California inició una investigación el jueves por las denuncias de que hubo demoras para enviar alertas a barrios con población negra, lo que habría incrementado la cifra de víctimas.

Las llamas, que arrasaron la ciudad de Altadena en enero de 2025, dejaron 19 personas muertas, la mayoría en el oeste, hogar de una gran comunidad afroestadounidense. Las órdenes de evacuación allí fueron mucho más lentas que en el lado este, donde la mayoría de residentes son blancos.

"Mi oficina investigará si hubo discriminación por raza, edad o discapacidad en la respuesta de emergencia en West Altadena, donde hubo al menos 19 personas muertas", dijo el fiscal general de California, Rob Bonta.

"Sabemos que los avisos de evacuación para el vecindario históricamente negro de West Altadena llegaron muchas horas después de que esas mismas advertencias se enviaran al resto de Altadena", aseguó.

Y agregó que los datos que arroje la investigación determinarán "qué salió mal".

Los feroces incendios se iniciaron de manera casi simultánea en Los Ángeles y sus alrededores, dejando 31 muertos y miles de viviendas y negocios destruidos.

El fuego devastó Altadena y el exclusivo vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, así como parte de la ciudad costera de Malibù. Son, en conjunto, uno de los desastres naturales más costosos en la historia de Estados Unidos.

Después de 13 meses, el resentimiento hacia las autoridades de la ciudad y del condado continúa, con persistentes denuncias de mala gestión e ineptitud.

En toda la región, residentes han cuestionado las demoras en los servicios de emergencia.

La alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, también ha sido duramente criticada por aprobar recortes presupuestarios en el Departamento de Bomberos meses antes de los incendios.