Arranca en El Copé la segunda fase del Censo Nacional del Jaguar

La Fundación Yaguará Panamá y el Ministerio de Ambiente iniciaron en El Copé de Coclé la segunda fase del Censo Nacional del Jaguar y sus presas, que abarcará la región centro-occidental del país, desde el Canal de Panamá hasta la frontera de Chiriquí con Costa Rica.

El primer sitio de muestreo es el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, en Coclé, donde se instalarán 64 cámaras trampa en 32 estaciones. El estudio permitirá estimar cuántos jaguares y presas habitan el occidente y dará al país una línea base para gestionar sus áreas protegidas y planificar un desarrollo compatible con la especie, en un territorio clave que conecta a los jaguares de Sudamérica con los de Mesoamérica.

El protocolo del censo exige que las cámaras cubran un polígono mínimo convexo de 110 km². En El Copé, que tiene una superficie de 252.75 km² (25,275 hectáreas), el equipo colocará dos cámaras por estación para completar las 64 unidades. Ubicado en la Cordillera Central, el parque presenta un relieve de cerros empinados y crestas estrechas que van desde los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 1,314 metros del cerro Marta.

El arranque del muestreo se marcó con un taller de entrenamiento para el monitoreo de fauna silvestre con cámaras trampa, impartido por Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, y Diorlin Arrocha, coordinador de campo, y dirigido a biólogos, policías y guardaparques.

”Este trabajo nos permitirá conocer mejor la presencia de estos felinos, las especies que les sirven de alimento y el estado de conservación de nuestros ecosistemas”, destacó Glenon Álvarez, jefe del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera.

”Los guardaparques no solamente apoyan en la instalación de cámaras trampa, sino que también sirven como guías de campo, acompañando al personal de la fundación hasta los diferentes sectores del parque donde, durante nuestros patrullajes, se han identificado huellas y otros indicios de la presencia de jaguares”, subrayó Álvarez, al resaltar que el conocimiento del territorio es fundamental para orientar la investigación.

La primera fase, concluida con el proyecto GEF 7 Jaguares de Panamá, se realizó en nueve polígonos que suman 141,000 hectáreas en Panamá, Colón y Darién y la comarca Guna Yala, con 794 cámaras trampa en 355 estaciones, y estimó unos 370 jaguares en la región oriental, según la cifra actualizada a 2026.

La segunda fase cuenta con el apoyo de MiAmbiente a través del Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS). En la última década, la Fundación Yaguará Panamá ha instalado más de 3,500 cámaras trampa en el país y desde 2014 mantiene en el Parque Nacional Darién el monitoreo de jaguares más largo de Panamá.