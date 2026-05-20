Cultura

Arte y solidaridad se unen en subasta de Abou Saad Shriners

La fundación gestiona y facilita el traslado de niños desde Panamá hasta los Hospitales Shriners en Estados Unidos, México y Canadá. Su misión es brindar atención médica especializada

Arte y solidaridad se unen en subasta de Abou Saad Shriners
@abousaadshriners | Fiesta de Navidad realizada por la fundación en el 2025.
Arte y solidaridad se unen en subasta de Abou Saad Shriners
Arte y solidaridad se unen en subasta de Abou Saad Shriners
ML | Miembros de la fundación.
Maribel Salomón
20 de mayo de 2026

La organización Abou Saad Shriners Panamá realizará este 27 de mayo su primera gran Subasta Internacional de Arte, un evento benéfico que reunirá a artistas de Panamá y otros países con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a niños con problemas ortopédicos y quemaduras severas.

La actividad se desarrollará a las 7:00 p.m., en el salón Homa del edificio de la fundación, ubicado en Albrook, y contará con la participación de casi 70 artistas y unas 80 obras de arte que serán subastadas. Entre los países participantes figuran: El Salvador, Argentina, Venezuela, Perú, Nicaragua y Cuba.

Roberto Rodríguez, ex presidente de la fundación en el 2021 y encargado del comité de la subasta, explicó que esta iniciativa surge luego del éxito obtenido el año pasado con una subasta silenciosa realizada durante una gala típica.

El representante de la organización señaló que además de recaudar fondos, la subasta busca unir el arte con la filantropía y dar a conocer la labor que realizan desde hace más de una década en Panamá.

La organización realiza constantemente actividades para sostener el programa de ayuda, entre ellas torneos de golf, galas, festivales y rifas benéficas.

Además, Rodríguez reiteró que cualquier familia con un menor que necesite apoyo puede acercarse a la sede de la fundación, sin importar su condición económica o nacionalidad.

$!Arte y solidaridad se unen en subasta de Abou Saad Shriners
¿Qué hace la fundación?

ml | La fundación traslada a menores de edad hacia hospitales Shriners en EE.UU., para recibir tratamientos gratis. Según Rodríguez, en 2025 atendieron a 200 niños, con problemas ortopédicos, parálisis cerebral, malformaciones congénitas y quemaduras severas.

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