Artistas reflejaron la herencia congo

M.Salomón | La Galería Casa Congo invito al público a conocer el mural colectivo creado por artistas de Colón, el cual se presentará este 28 de marzo en el Centro Cultural de España (Casa del Soldado).

La obra es una renovación del mural anterior realizado por creadores del colectivo de Portobelo y rinde homenaje a la cultura congo y a su legado histórico en el país.

De acuerdo con los organizadores, el mural busca reflexionar sobre los más de cinco siglos de historia compartida desde la llegada de los españoles al istmo, así como el encuentro entre las culturas europeas, indígenas y africanas que dieron forma a la identidad panameña. También destacaron los bailes y expresiones religiosas congo.

Los pintores que trabajaron juntos en la obra colectiva realizada fueron: Virgilio Esquina, Gustavo Esquina, Jairo Esquina, Manuel Golden, Ariel Jiménez y Mayka Mendizábal.