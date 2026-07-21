$!Arturo Wong dirige y actúa en la obra “Votemos, asunto de vecinos”

El reconocido dramaturgo y director panameño Arturo Wong Sagel, tres veces ganador del Premio Nacional Ricardo Miró, estrena en el Teatro La Estación este 21 de julio la obra “Votemos, asunto de vecinos”, de los autores españoles Santiago Requejo, Javier Lorenzo y Raúl Barranco.

La propuesta aborda los prejuicios en torno a la salud mental a través de las tensiones en una junta de propietarios, un reto en el que Wong no solo asume la dirección de un elenco integrado por figuras como Mónica Lauri y Ernesto Córdoba, sino que también actúa. “Buscamos no burlarnos de los personajes, sino llevarlos con verdad para que la situación sea la que genere la comedia; la salud mental es un tema del que todos hablan hoy, pero la obra cuestiona hasta qué punto somos tolerantes cuando nos toca vivirlo de cerca”, explicó el director.

Manifiesta que busca conectar de forma directa con problemáticas actuales tan apremiantes como el bienestar emocional y la empatía colectiva.

Por otro lado, el creativo defiende que “el teatro tiene ese superpoder mágico de reunirnos a contemplar algo en vivo donde la energía fluye en sinergia; no hay pantalla que sustituya el contacto humano y la teatralidad de los cuerpos”, puntualizó