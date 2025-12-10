“Avatar: fuego y cenizas” busca afianzar el éxito de la saga

La tercera entrega de Avatar, que se estrena este mes, quiere consolidar el éxito de la saga de temática ecológica de James Cameron, una de las más taquilleras de la historia del cine.

“Avatar: fuego y cenizas”, de 3H14, propone un nuevo espectáculo visual, 16 años después del primer capítulo de la serie. Estos son cinco elementos destacados del nuevo filme.

Reflexión sobre la familia

Esta tercera película nos sumerge de nuevo en el universo de Pandora, el hábitat donde viven los Na’vi, unos humanoides de piel azul de tres metros de altura, cuyas riquezas son codiciadas por los humanos.

El héroe Jake Sully (Sam Worthington), un exmarine que rompió con su condición de humano para vivir entre los Na’vi en la piel de su avatar, debe superar la muerte de su hijo mayor, asesinado en la batalla contra la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos) al final de la entrega anterior.

Su esposa Neytiri (Zoe Saldaña), sus tres hijos y Spider, un joven humano que han acogido bajo su protección, se enfrentarán a una serie de retos.

“Vemos a los hijos afirmarse y tratar de encontrar su lugar en un mundo donde son mestizos. La madre es 100% Na’vi, una tradicionalista pura y dura. El padre viene de otro sistema estelar”, explicó Cameron en una rueda de prensa en París.

“Estamos ante una familia de refugiados, esencialmente migrantes desplazados. La gente puede identificarse con eso”, dijo el director canadiense de 71 años.

Una nueva antagonista

En sus viajes, los protagonistas se cruzan con los Mangkwan, el pueblo de las cenizas, una comunidad Na’vi cuyo territorio fue destruido por un volcán y que ahora vive del saqueo.

Los Mangkwan están liderados por Varang, interpretada por Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin. Ella representa un lado más oscuro del pueblo Na’vi, que hasta ahora se veía siempre viviendo en absoluta armonía con la naturaleza, en contraste con los humanos obsesionados con el saqueo de recursos.

Varang “se cree una reina, pero está hundida en la desesperación al ver sus tierras cubiertas de cenizas, donde toda forma de vida está condenada a desaparecer, donde cada uno se sumerge en la locura y la angustia”, comentó Oona Chaplin.

Una historia ecologista

Los habitantes de Pandora tendrán que resistir una vez más al “pueblo del cielo”, los humanos de la RDA, que preparan una nueva ofensiva.

Quieren matar a los Tulkuns, unas criaturas marinas gigantescas y pacíficas dotadas de conciencia, para extraer de su cerebro la amrita, una sustancia con un elevado valor comercial.

La historia original de Avatar fue escrita en 1995 y “llevaba un mensaje muy medioambiental, mucho más explícitamente, creo, que las historias siguientes”, admitió el director, activista de esta causa.

Cameron “desvela cómo esta corporación procede para matar” a los Tulkuns, revela Sigourney Weaver, quien a sus 76 años interpreta a Kiri, una adolescente Na’vi, hija adoptiva de Jake y Neytiri.

La actriz pone en paralelo la historia con la actualidad del cambio climático: “Sentimos que la urgencia está aumentando en nuestro mundo porque el océano está sufriendo, y no podremos vivir sin el océano”.

Inteligencia artificial

El rodaje de las segunda y tercera Avatar tuvo lugar entre 2017 y 2018, durante 18 meses, mucho antes de la explosión de la inteligencia artificial generativa.

“No soy negativo respecto a la IA generativa. Solo quería señalar que no la usamos en las películas de Avatar. No reemplazamos a los actores”, dijo Cameron a la prensa estadounidense.

El director defiende su técnica de “performance capture”, inventada por él mismo, que permite capturar con precisión la interpretación de los actores que encarnan a los Na’vi en pantalla.

¿Guión flojo?

Como en los filmes anteriores, las principales críticas se centran en el guión, considerado simplista, maniqueo e incluso repetitivo.

“Solo tuve unas cinco buenas ideas en mi vida. Me limito simplemente a rehacerlas una y otra vez”, dijo Cameron bromeando.