Aviturismo en el Casco Antiguo

Cortesía | Guacamayos militares en Panamá habitan en bosques húmedos y son observados en Chiriquí y en las montañas de la Serranía de Majé y el Cerro Hoya.
Edward Ley Ortiz | La garceta azul o garza azul es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae.
Edward Ley Ortiz | El cucarachero ventrinegro.
Dr. Arosemena | Calandria de Baltimore.
Redacción Metro Libre
27 de noviembre de 2025

El domingo 30 de noviembre, la Autoridad de Turismo de Panamá dedicará su espacio de Casco Peatonal al aviturismo, sumándose a la iniciativa de la Fundación Alada para reunir a especialistas, emprendedores y amantes de la observación de aves.

El Monumento Histórico de la Compañía de Jesús, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., será el punto de encuentro para quienes deseen acercarse al mundo de la ornitología, el arte y la conservación.

La actividad será un adelanto del “Panama Bird Festival 2026”, que se realizará del 14 al 17 de mayo. Durante Casco Peatonal, y bajo el lema #VolamosJuntosGanamosTodos, el público podrá conocer a empresas y guías especializados, descubrir rutas y destinos de observación, acceder a información sobre equipos, fotografía y productos creativos, además de reservar tours y explorar plataformas de ciencia participativa.

En medio de esta apuesta por fortalecer la industria, Flavia Cozzarelli, directora ejecutiva de la Fundación Alada y del Panama Bird Festival, destacó “todos podemos aprender a observar aves y considerarnos afortunados y felices con la actividad para apreciar nuestras aves y ejercer el aviturismo. Nuestro objetivo es trabajar junto con los actores del sector para construir una estrategia nacional que fortalezca la industria, genere oportunidades y posicione a Panamá en la mente de más de 20 millones de avituristas en el mundo”.

Panamá, con 1,030 especies registradas, se consolida como un destino privilegiado para la observación de aves, respaldado por más de un siglo de estudios y por organizaciones
