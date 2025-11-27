Aviturismo en el Casco Antiguo

El domingo 30 de noviembre, la Autoridad de Turismo de Panamá dedicará su espacio de Casco Peatonal al aviturismo, sumándose a la iniciativa de la Fundación Alada para reunir a especialistas, emprendedores y amantes de la observación de aves.

El Monumento Histórico de la Compañía de Jesús, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., será el punto de encuentro para quienes deseen acercarse al mundo de la ornitología, el arte y la conservación.

La actividad será un adelanto del “Panama Bird Festival 2026”, que se realizará del 14 al 17 de mayo. Durante Casco Peatonal, y bajo el lema #VolamosJuntosGanamosTodos, el público podrá conocer a empresas y guías especializados, descubrir rutas y destinos de observación, acceder a información sobre equipos, fotografía y productos creativos, además de reservar tours y explorar plataformas de ciencia participativa.

En medio de esta apuesta por fortalecer la industria, Flavia Cozzarelli, directora ejecutiva de la Fundación Alada y del Panama Bird Festival, destacó “todos podemos aprender a observar aves y considerarnos afortunados y felices con la actividad para apreciar nuestras aves y ejercer el aviturismo. Nuestro objetivo es trabajar junto con los actores del sector para construir una estrategia nacional que fortalezca la industria, genere oportunidades y posicione a Panamá en la mente de más de 20 millones de avituristas en el mundo”.