Bad Bunny se alza con histórico Grammy a álbum del año

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se bañó de gloria este domingo en Los Ángeles al conquistar un histórico Grammy al álbum del año para “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, el primer trabajo totalmente en español en conquistar el galardón.

El conejo malo reaccionó con lágrimas al imponerse en una categoría en la que competían colosos como el gran favorito de la noche, Kendrick Lamar, y la camaleónica Lady Gaga.

Benito Antonio Martínez Ocasio pronunció su discurso en español ensalzando a su isla natal.

“No existe nada que no podamos lograr (...) Gracias mami por parirme en Puerto Rico”, expresó el músico de 31 años, quien a pesar de su rápido ascenso, ha mantenido su producción en español.

El astro dedicó el reconocimiento “a todos los artistas que estuvieron antes (...) y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio”.

El responsable de globalizar el reguetón, un género inicialmente menospreciado por ser considerado muy sexual, también adoptó un tono más político y dedicó su gramófono a “todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para seguir sus sueños”.

Previamente, el cantante se llevó el premio a la mejor interpretación de música global gracias a “EoO”, sencillo de su aclamado “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, la oda a Puerto Rico que mezcla ritmos caribeños tradicionales y contemporáneos, premiado también como mejor álbum de música urbana.

En su más abierto pronunciamiento contra la campaña antinmigratoria del presidente Donald Trump en Estados Unidos, el conejo malo usó su primer discurso de agradecimiento para exaltar a la comunidad latina.

“Fuera ICE”, soltó apenas se subió al palco refiriéndose a las siglas que identifican a la policía migratoria de Estados Unidos. La audiencia lo ovacionó.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, dijo el artista que la semana que viene se presentará en el medio tiempo de la final de la Liga de fútbol americano, uno de los más prestigiosos escenarios musicales con una audiencia de millones de espectadores.

Otros cinco para Kendrick Lamar

El otro protagonista de la noche fue el rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien capitalizó cinco de sus nueve nominaciones con su “GNX” y su sencillo “Luther”, junto a SZA, y que fue votado como la Grabación del año.

“No soy bueno hablando sobre mí mismo, pero me expreso a través de la música. Es un honor estar aquí”, declaró Lamar al recibir una de las estatuillas de la noche.

El músico de 38 años, que el año pasado dominó la ceremonia con su viral “Not Like Us”, llegó al teatro Crypto.com con 22 gramófonos en su haber.

El astro también ganador del Pulitzer conquistó además las categorías a mejor álbum rap, mejor interpretación rap, mejor canción rap y mejor interpretación de rap melódico.

Protesta

“Wildflower”, la balada compuesta por Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell, se impuso sorpresivamente como Canción del año, dejando en el camino a “Golden”, de la exitosa película animada de Netflix “Las guerreras K-pop”, que se llevó el reconocimiento a la mejor canción escrita para medios visuales.

En sintonía con el clima de la noche, usualmente libre de tintes políticos pero que en esta ocasión no se hizo indiferente a las tensiones por las redadas migratorias del gobierno federal, Eilish, de 24 años, recibió el décimo Grammy de su carrera llamando a la protesta.

“Me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que necesitamos seguir luchando, hablando y protestando, y nuestras voces realmente importan”, manifestó la compositora, vistiendo un pin con la consigna “Fuera ICE”, muy visible en la alfombra roja que antecedió a la gala.

Por su parte, Lady Gaga conquistó los premios a mejor grabación dance/pop por “Abracadabra” y a mejor álbum de pop vocal con “Mayhem”, que marcó el exitoso regreso a la escena de la camaleónica artista.

Sin sorpresas, Olivia Dean triunfó como mejor artista revelación, una de las categorías más importantes de la noche, y que en el pasado contribuyó a catapultar la carrera de estrellas como Olivia Rodrigo y Billie Eilish, entre otros.

Presentaciones electrizantes

La fiesta más importante de la música ofreció un cartel de primera, abriendo su gala televisada con Rosé y Bruno Mars ofreciendo una versión rockera de su viral “APT.”

Sabrina Carpenter se subió en seguida a escena para entonar su veraniega “Mainchild”, mientras que Justin Bieber ofreció una intimista versión de “Yukon” vistiendo apenas shorts y medias.

Post Malone se unió a Chad Smith, Duff McKagan, Slash y Andrew Watt para rendir un emotivo homenaje al príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, fallecido el año pasado.

Lauryn Hill comandó el tradicional segmento In Memoriam con un ensamble que incluyó a John Legend y su compañero en The Fugees, Wycleaf Jean, entre otras figuras.