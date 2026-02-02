El Festival Carnavalístico sí tendrá culecos en Carnaval

Z.Emanuel | La organización del Festival Carnavalístico Vol. Caribe 2026 confirmó que la ausencia de reinas en el evento no afectará la realización de los tradicionales culecos, destacó Aramis Cornejo.

Por el contrario, de acuerdo con Cornejo, para esta edición, que se llevará a cabo del 13 al 17 de febrero, se ha planificado una operación logística de gran escala que busca triplicar la cantidad de carros cisterna en comparación con el año anterior.

“La gente suele asociar que, si no hay reina, no hay agua, pero eso no tiene nada que ver”, aclaró uno de los organizadores, destacando que el festival busca consolidar un ADN propio enfocado en la música y el ambiente familiar, distanciándose de las estructuras tradicionales del interior para ofrecer una experiencia de festival urbano con mayor capacidad de recepción.

La programación iniciará el viernes 13 y contará con tres escenarios principales. Además, el evento integrará por primera vez juegos mecánicos de alto impacto en el área del Mercado del Marisco.