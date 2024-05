Bad Gyal regresa con “Perdió”, su nuevo sencillo junto a Ivy Queen

Bad Gyal regresa con el remix del verano, “Perdió”, tema que interpreta junto al icono del reguetón, Ivy Queen. Producido por MAG, con quien la artista española había colaborado anteriormente en sus grandes éxitos “Chulo” y “Chulo Pt. 2” con Young Miko y Toskischa y este sencillo, inspirado en el dancehall presenta a Ivy Queen y Bad Gyal uniendo fuerzas por primera vez en un himno de empoderamiento.

Hablando sobre el sencillo, Bad Gyal comparte: “Ivy es una artista súper importante para mí y haber podido colaborar con una leyenda como ella en Perdió ha sido increíble. Siento que su verso le da aún más fuerza al tema y lo lleva a otro nivel, ella siempre es muy dura. Era la única persona que podía hacer este tema más grande. Ivy es un referente para toda mi generación. Me encanta ver cómo mi trabajo es capaz de inspirar así a artistas tan influyentes como ella”.

“Perdió” llega junto a un vídeo musical dirigido por Stillz (Rosalia, Bad Bunny, Dua Lipa, Tainy, J Balvin) y producido por We Own The City que se sumerge en el maximalismo de la escena del reguetón de principios de los 2000 propia de Ivy Queen, referenciando también la estética dosmilera que ha marcado la última etapa artística de Bad Gyal.

En el vídeo, Bad Gyal le hace un homenaje a La Caballota con una reproducción exacta de las uñas que tanto la caracterizaron en su momento.