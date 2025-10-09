Banderas en desuso: Gobernación de Panamá prepara acto solemne de cremación

La Gobernación de la provincia de Panamá informó que ha recibido más de 800 banderas nacionales en mal estado durante los primeros días de octubre, marcando el inicio de la cuenta regresiva para un acto solemne que dará la bienvenida al Mes de la Patria.

Estas banderas, que han cumplido su ciclo de vida útil, serán cremadas el próximo 29 de octubre en un emotivo evento. Manifestaron que este acto no es un simple desecho; es una ceremonia que simboliza la “despedida” de los símbolos patrios, transformando las insignias desteñidas, deshilachadas o deterioradas en cenizas que luego retornan a la tierra, cerrando un ciclo de respeto y honor.

¿Aún tienes banderas para entregar?

La Gobernación reiteró la invitación a entidades públicas, empresas privadas y personas naturales a continuar entregando las banderas que ya no estén en condiciones adecuadas para su uso. Explican que es un deber cívico asegurar que nuestro máximo símbolo patrio se retire con la dignidad que merece.

Este procedimiento se realiza conforme a la Ley 34 de 1949 y el Decreto Ejecutivo 337 de 2017, que establece el Manual de Procedimiento, Diseño y Uso de los Símbolos de la Nación. Estas normativas rigen las prácticas correctas para el manejo de la Bandera Nacional, el Himno Nacional y el Escudo de Armas, asegurando que se les brinde el máximo respeto hasta el final.