Las corridas de toros, conocidas también como barreras o tauromaquia, son para algunas personas manifestaciones de folclor, pero, para otras, actos de crueldad contra seres vivos inocentes. Su práctica divide opiniones aún en Panamá, donde rige la Ley 70 para la protección tanto de animales silvestres, como domésticos.

Anagrethel González de Lewis, de la Asociación Amigos de los Animales y la Naturaleza, la primera de su tipo en el país y en impulsar la norma contra las corridas, comenta que es incapaz de comprender cómo la gente puede disfrutar de hacer sufrir a un animal.

“Sé que lo consideran un arte o un deporte en España y que dicen que el animal no sufre, pero, si me preguntan a mí, no estoy de acuerdo. No comparto que se estresen o maltraten a estas criaturas y es que, a la misma vez, mucha gente sale lastimada, lo cual es innecesario. No le veo diversión a eso”, agrega.

Para Mauren Portilla, fundadora de Ángeles Con Colitas, Panamá debe emular la decisión de Colombia, de prohibir totalmente esta actividad.

Sostiene que: “Los eventos de lazos, en los que los jinetes enlazan a los terneros y estos quedan hasta suspendidos en el aire, son en mi opinión un tema de maltrato; lo mismo pasa con las galleras”.

En contraste, el folclorólogo Edward Castillo Diez “Chakatín” explica que las corridas llegaron a Panamá como una aculturación, durante su periodo como colonia de España.

Rechazó que, desde el aspecto cultural, esto fomente el maltrato. “Más sufre un animal haciendo otras cosas, que cuando los ponen a correr; la gente no los apuñala, solo los corren”.

La mencionada ley prohíbe la corrida al estilo español y portugués, en donde el toro es herido y muerto. Sin embargo, esta no aplica para las competencias de lazos, rodeos y corridas folclóricas, en las cuales no se hiere de gravedad.