Bingo busca recaudar fondos para mejorar el Hogar María Guadalupe

Una tarde de bingo buscará recaudar fondos para la rehabilitación y adecuación del Hogar María Guadalupe, que brinda atención a jóvenes, este miércoles 7 de octubre en la Casa Club del Parque Omar.

La actividad comenzará a las 5:30 p.m., con puertas abiertas desde las 4:00 p.m.

Conforme al reporte oficial, los fondos serán destinados a trabajos de redistribución, ampliación y mejora de las instalaciones del hogar, con el propósito de contar con espacios más funcionales para sus residentes.

El boleto tiene un costo de B/.30 e incluye 10 cartones, uno por cada juego. También habrá venta de comidas y bebidas y valet parking gratuito.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Despacho de la Primera Dama, mediante el programa Espacios que Abrazan de la Asociación Pro Obras de Beneficencia, y el respaldo de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).