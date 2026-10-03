Bingo solidario recaudará fondos para la rehabilitación del Hogar María Guadalupe

Con el propósito de recaudar fondos para el proyecto de rehabilitación y adecuación del Hogar María Guadalupe, el próximo miércoles 7 de octubre se realizará una tarde de bingo solidario en la Casa Club del Parque Omar.

La actividad cuenta con la colaboración del Despacho de la Primera Dama y la Fundación Espacios que Abrazan, así como con el respaldo de la presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Irene Orillac de Simone, sumando esfuerzos en favor de las jóvenes que reciben atención en este hogar.

Los fondos recaudados serán destinados a las obras previstas para la redistribución, ampliación, adecuación y mejora integral de las instalaciones, con el objetivo de contar con espacios más funcionales y apropiados para el desarrollo y bienestar de sus residentes.

La presidenta de CAPAC, Irene Orillac de Simone, destacó el valor de unir esfuerzos entre distintos sectores de la sociedad para contribuir con iniciativas que generan un impacto positivo.”Cada aporte suma a un propósito mayor: brindar mejores condiciones y espacios a las jóvenes del Hogar María Guadalupe.

Con esta iniciativa queremos convocar a más personas a ser parte de un esfuerzo que puede generar un impacto real en su bienestar”, señaló Orillac.

La jornada de bingo iniciará a las 5:30 p.m., mientras que las puertas estarán abiertas desde las 4:00 p.m. El boleto tiene un costo de B/.30.00, incluye 10 cartones, uno para cada juego, y es válido para una persona. Durante la actividad también habrá venta de comidas y bebidas y se ofrecerá valet parking gratuito.

La actividad busca reunir a ciudadanos, empresas y organizaciones alrededor de una causa común, convirtiendo una tarde de entretenimiento en una oportunidad para contribuir directamente con las mejoras que requiere el Hogar María Guadalupe.