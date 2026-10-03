Bajan los casos de dengue, pero el MINSA pide no bajar la guardia

Los casos de dengue en el país han disminuido 27.3% en lo que va del año, informó el Ministerio de Salud (MINSA).

Hasta la semana epidemiológica N.° 37 (13 al 19 de septiembre), se acumulan 9,055 casos, frente a los 11,790 registrados en el mismo periodo de 2025. De ese total, 7,861 son dengue sin signos de alarma, 1,141 con signos de alarma y 53 graves.

Las hospitalizaciones también bajaron 9.8%, de 1,129 el año pasado a 1,031 este año. Sin embargo, se reportan 19 defunciones: 4 en Colón, 3 en Bocas del Toro, 3 en Los Santos, 2 en la región Metropolitana, 2 en Chiriquí y una en San Miguelito, Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste y Veraguas.Colón (2,221 casos) y la región Metropolitana (2,202) son las zonas con más contagios, seguidas por Chiriquí (989), Panamá Oeste (849) y San Miguelito (739).

Los corregimientos con más de 100 casos son encabezados por Veracruz (708), Puerto Pilón (440), Sabanitas (323), Tocumen (318) y Burunga (291).

El grupo de 10 a 14 años es el más afectado, con 1,028 casos.

Pese a la tendencia a la baja, el Minsa exhortó a la población a mantener la prevención de forma permanente, eliminando recipientes que acumulen agua dentro y alrededor de las viviendas y protegiendo los tanques de agua de uso diario para evitar criaderos del mosquito Aedes aegypti.