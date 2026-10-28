Bobby Pulido pone su voz al servicio de la batalla demócrata en Texas

En 2022, mientras los demócratas perdían en las elecciones legislativas un bastión en el sur de Texas, Bobby Pulido ganaba su primer Grammy Latino. Cuatro años después, usa su voz para recuperar el escaño que los republicanos les arrebataron en la Cámara de Representantes estadounidense.

Apartado de la música para dedicarse a la campaña, el domingo cantó "La Puerta Negra" junto con la legendaria banda mexicana Los Tigres del Norte, ante miles de personas reunidas en Weslaco en un mitin organizado por la ONG Voto Latino.

Antes de ser el "Golden Boy" de la música tex-mex con "Desvelado", José Roberto Pulido Jr, nacido en el Valle del Río Grande e hijo de un trabajador agrícola convertido en músico, estudió Ciencias Políticas en San Antonio.

Ahora postula a la Cámara de Representantes por el distrito 15 de Texas, un sector de la frontera con México con más de un 80% de población latina.

En 2022, la republicana Mónica De La Cruz arrebató el escaño a los demócratas y lo retuvo en 2024. Ese año, Donald Trump también ganó en el Valle del Río Grande, una región de tradición demócrata.

De La Cruz, también nacida en el valle, busca un tercer mandato y dijo que esta contienda no era para elegir quién cantaba en una fiesta de quinceañera —una celebración tradicional en la comunidad latina—, sino a quién confiarían el futuro de su familia.

Pulido acusó el golpe y ofreció presentarse en las celebraciones de su distrito bajo el lema "Make Quinceañeras Great Again".

- "Somos gente buena" -

En medio de altos precios de los combustibles y redadas antiinmigrantes de la administración Trump que generan preocupación en la comunidad latina, las encuestas muestran a Pulido empatado o con una leve ventaja en esta carrera.

"Rompamos un récord y enviemos un mensaje claro: ya no se metan con nosotros. Somos gente buena en el Valle del Río Grande, les digo algo, esto es personal. Mi esposa es mexicana", dijo el domingo Pulido, padre de cuatro hijos, ante la multitud.

Bobby, de 53 años, canta en español, pero su mensaje de campaña va en inglés: "I'm not team Red or team Blue. South Texas, I'm team You" ("No soy del equipo rojo -republicano- o del equipo azul -demócrata-. Sur de Texas, soy de tu equipo")

"Las familias se han dejado de hablar porque algunos votaron por Trump y otros no. No me importa qué pasó en el pasado. Necesitamos mirar al futuro", aseguró.

Durante su campaña ha dicho que es posible resolver la crisis migratoria "sin destruir familias"

"Necesitamos una reforma migratoria y una frontera segura. Tenemos que respaldar a nuestra policía de fronteras, son buenas personas. Pero, si no arreglamos el problema, nuestra economía seguirá sufriendo", aseguró Pulido el domingo.

- "Él es de aquí" -

Joe Jimenez, de 44 años, admite que votó por De La Cruz pero ahora lo hará por Pulido. "Él va a hacer un buen trabajo no porque es un cantante, es porque él es de aquí y no sólo nos representa sino que ha pasado por las mismas cosas que nosotros(...) Ella nos decepcionó", consideró.

Sus opositores lo cuestionaron por una publicación en sus redes sociales en 2016 en que parece simular que orina sobre la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Pulido dijo a medios locales que se trató de una broma con una botella de agua. Margarita Ramírez, de 49 años y originaria de Edinburg, la ciudad del cantante, lo respalda: "Él ha sido muy honesto en su trabajo como músico, y por qué no habría de ser honesto en su trabajo como político. No ha sido de dar escándalos. Es un hombre de familia".