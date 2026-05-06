Boquete acoge Feria de la Salamandra

La tercera Feria Internacional de la Salamandra reunirá ciencia, cultura y conservación este 23 de mayo en el Centro de Visitantes de Boquete, con entrada gratuita.

El evento, que se desarrollará de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., tendrá como especie invitada a la Bolitoglossa compacta, un anfibio emblemático de la Cordillera de Talamanca que se encuentra en peligro de extinción, por lo que la feria busca generar conciencia sobre su protección.

Durante la jornada habrá conferencias internacionales sobre herpetología y conservación, actividades para niños como cuentacuentos y concursos de dibujo, además de exposiciones fotográficas y presentaciones culturales. También se realizará una expedición nocturna para observar salamandras en su hábitat natural, una de las experiencias más esperadas.

Este encuentro posiciona a Chiriquí como un punto clave para la conservación de la biodiversidad y la naturaleza.