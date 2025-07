$!Boquete será la capital del café con ‘La Cosecha’

Panamá se alista para vivir una de las experiencias más exquisitas y representativas de su cultura cafetalera con La Cosecha, en un evento de recolección del café de especialidad que, por octava vez, reúne a productores, catadores, chefs y amantes del café del 17 al 19 de julio, en el corazón de Boquete, Chiriquí.

Jorge Chanis, creador de La Cosecha, explicó que la actividad brindará en esta edición un homenaje al origen, el arte y a la tierra. “En esta edición se abre un programa exclusivo para un grupo selecto de medios nacionales e internacionales y el público, quienes tendrán acceso a los mejores cafetales del país y podrán conocer todo el proceso detrás de cada taza: desde la recolección, hasta la preparación filtrada con maridaje”, expresó.

Además, Chanis destacó cuáles son los paquetes que tienen disponible en conjunto con la agencia de viajes Klassic Travel: Amanecer con Geisha en la cima del volcán, happy hour en las alturas, brunch ritual del café dentro de un gran cañón, taller en finca cafetalera, entre muchos otros.

En esta edición, La Cosecha también incluirá un Pop Up gastronómico en el Hotel Panamonte, donde el chef Issam Koteich, del restaurante Cordero de Caracas, galardonado y ubicado en la posición 44 de la lista de los 50 Best Latin America’s Restaurants, cocinará junto a chefs locales como el Chef Kamel Abi Hassan, de Umi The Bar, en un menú donde el café será el eje central. Este evento se realiza en colaboración con la Fundación Rescate de Alimentos, reforzando el compromiso social de la iniciativa.