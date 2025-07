Castañeda destaca transparencia al cerrar su gestión como presidenta de la Asamblea Nacional

En el acto de instalación del nuevo periodo legislativo 2025–2026, la diputada Dana Castañeda, presidenta saliente de la Asamblea Nacional, presentó un balance de su gestión, resaltando medidas de austeridad, transparencia y acercamiento ciudadano.

“En mi presidencia retiré las vallas metálicas que rodeaban este parlamento, lo que simbolizaba la marcada distancia y desconfianza entre ciudadanos y la Asamblea Nacional. Durante todo este año jamás ordené instalar nuevamente las vallas, por eso en la tarde de ayer ordené su retiro de manera inmediata”, afirmó Castañeda.

“Inicié el proceso de desvinculación de los funcionarios que no laboraban, que no tenían funciones, aquellos que encontré en los pasillos quienes no podían justificar sus salarios, y estoy segura que aún pueden quedar”, expresó.

En materia presupuestaria, Castañeda aseguró haber reducido “significativamente” los gastos operativos. “De las planillas del parlamento eliminé la 172 y no firmé ni un solo contrato por servicios profesionales, lo que significó la no renovación de 4 mil contratos aproximadamente”, detalló.

”Pasamos de alquilar 50 vehículos a solo 7, logrando un ahorro de $340,000 en este rubro y todas estas medidas produjeron un ahorro de $100 millones en un año”, dijo.

No obstante, reconoció que hubo metas que no se lograron concretar durante su gestión. “Reconozco que hay tareas pendientes, la reforma del Reglamento Interno no avanzó como esperábamos porque la prioridad que le dedicamos al proyecto de ley que reformaba la Caja de Seguro Social, no obstante, logramos una subcomisión que avanzara este proyecto”, concluyó.